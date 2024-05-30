Стало известно, кто будет тренировать Ворсклу в следующем сезоне

Руководство «Ворсклы» приняло решение, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

По информации источника, главным тренером команды останется Сергей Долганский. Также известно, что полтавский клуб покинет ряд футболистов – Наджиб Якубу (переходит в «Рух») и Руслан Степанюк (выбирает новую команду), также ведутся переговоры о продлении контракта с Павлом Исенко. Неизвестна пока судьба игроков, которых приглашали в команду под Виктора Скрипника – Тиагу Сантаны, Фелипе Родригеса, Ардита Толи, Тиаго Куньи, Лукаса Рамиреса.

Ранее Долганский объяснил, почему «Ворскла» проиграла финал Кубка Украины «Шахтеру».