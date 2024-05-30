Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

По информации испанских СМИ, игроки «Реала» получат солидный бонус за победу в Лиге чемпионов. «Реал» в этом сезоне выиграл уже два трофея – Суперкубок Испании и Ла Лигу. Если футболистам «галактикос» удастся еще и победить в ЛЧ, то руководство «Реала» премирует за три выигранных трофея всех игроков команды на сумму в 1.1 миллиона евро каждому.

Напомним цвета «королевского клуба» защищает и украинский вратарь Андрей Лунин, однако он может пропустить этот матч из-за болезни.