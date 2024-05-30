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Лига чемпионов
30 мая 2024, 17:28 |
4955
3

Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ

«Королевский клуб» подготовил своим футболистам солидный бонус

30 мая 2024, 17:28 |
4955
3
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

По информации испанских СМИ, игроки «Реала» получат солидный бонус за победу в Лиге чемпионов. «Реал» в этом сезоне выиграл уже два трофея – Суперкубок Испании и Ла Лигу. Если футболистам «галактикос» удастся еще и победить в ЛЧ, то руководство «Реала» премирует за три выигранных трофея всех игроков команды на сумму в 1.1 миллиона евро каждому.

Напомним цвета «королевского клуба» защищает и украинский вратарь Андрей Лунин, однако он может пропустить этот матч из-за болезни.

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Андрей Лунин Реал Мадрид премиальные Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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Ostap Sweet Cherry
Ну?  Тем более ВСЯ Украина за Реал и донаты Лунина на ЗСУ с премиальных.
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+1
Alex86 1
Бонусы конечно шикарные в клубе даже для некогда лавочника
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-1
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