Стало известно, когда на корт вернется Каролина Мухова

16-я ракетка мира чешка Каролина Мухова вернется на корт после операции на запястье во время травяного сезона.

Финалистка Ролан Гаррос 2023 попала в заявку турнира WTA 500 в Истборне, который стартует 24 июня. Отметим, на этих соревнованиях планирует сыграть и американка Джессика Пегула, которая пропускает грунтовый мейджор. Действующая чемпионка соревнований в Истборне – Мэдисон Киз.

Мухова получила травму на Открытом чемпионате США, где в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. С тех пор Каролина на корт не выходила.