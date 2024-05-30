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WTA
30 мая 2024, 13:45 | Обновлено 30 мая 2024, 13:53
254
0

Стало известно, когда на корт вернется Каролина Мухова

Одна из лучших теннисисток прошлого сезона выступит в Истборне

30 мая 2024, 13:45 | Обновлено 30 мая 2024, 13:53
254
0
Стало известно, когда на корт вернется Каролина Мухова
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

16-я ракетка мира чешка Каролина Мухова вернется на корт после операции на запястье во время травяного сезона.

Финалистка Ролан Гаррос 2023 попала в заявку турнира WTA 500 в Истборне, который стартует 24 июня. Отметим, на этих соревнованиях планирует сыграть и американка Джессика Пегула, которая пропускает грунтовый мейджор. Действующая чемпионка соревнований в Истборне – Мэдисон Киз.

Мухова получила травму на Открытом чемпионате США, где в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. С тех пор Каролина на корт не выходила.

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Каролина Мухова WTA Истборн Джессика Пегула
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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