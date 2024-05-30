Стало известно, когда на корт вернется Каролина Мухова
Одна из лучших теннисисток прошлого сезона выступит в Истборне
16-я ракетка мира чешка Каролина Мухова вернется на корт после операции на запястье во время травяного сезона.
Финалистка Ролан Гаррос 2023 попала в заявку турнира WTA 500 в Истборне, который стартует 24 июня. Отметим, на этих соревнованиях планирует сыграть и американка Джессика Пегула, которая пропускает грунтовый мейджор. Действующая чемпионка соревнований в Истборне – Мэдисон Киз.
Мухова получила травму на Открытом чемпионате США, где в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. С тех пор Каролина на корт не выходила.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем не против перейти в «Атлетико»
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля