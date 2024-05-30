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Ролан Гаррос
30 мая 2024, 13:19 | Обновлено 30 мая 2024, 13:22
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0

Свентек сделала признание об игре Осаки против нее

Девушки провели встречу второго круга Ролан Гаррос

30 мая 2024, 13:19 | Обновлено 30 мая 2024, 13:22
244
0
Свентек сделала признание об игре Осаки против нее
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек оценила игру Наоми Осаки (№134 WTA) во встрече 2-го круга Открытого чемпионата Франции, в которой польская теннисистка победила в трех сетах (7:6 (7:1), 1:6, 7:5), сумев уйти с матчбола у японки при счете 5:3 в решающей партии.

«Я удивлена ее уровнем игры, особенно на грунтовом корте. Наоми была очень точна, видно, что она улучшила свою игру на грунте. Сказалось и то, что она играла без давления и больших ожиданий. Грунтовые корты Ролан Гаррос больше напоминают твердое покрытие. Путь, пройденный Наоми, впечатляет, я рада, что она вернулась на свой лучший уровень, потому что ее теннис заслуживает того, чтобы его увидели как можно больше зрителей. Думаю, что будет сложно совмещать материнство с такой карьерой, как у теннисистов, но надеюсь, что мы сможем встретиться снова в ближайшее время», – заявила Свентек.

Ранее Наоми Осака выступила с заявлением после поражения от Иги Свентек в Париже.

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Ига Свёнтек Наоми Осака Ролан Гаррос
Юрій Остроумов Источник: Punto de Break
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