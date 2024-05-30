Осака выступила с признанием после поражения от Свентек на РГ-2024

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака рассказала о своем настроении после поражения от Иги Свентек во 2-м круге Открытого чемпионата Франции.

Японка в решающем сете вела в счете 5:2, но упустила матчбол и в итоге проиграла – 6:7 (1:7), 6:1, 5:7.

«Вы же знаете, что у меня есть свой блокнотик? Сегодня я в нем написала: «Я горжусь тобой». Для меня это важно. Такие слова мне очень помогают, потому что обычно я проклинаю себя и в голове один сплошной негатив.

Я уже говорила, что в начале возвращения немного заблуждалась. Но я уверена, что моя игра опасна для кого угодно. Еще во мне воспитывали отсутствие страха. Бессмысленно выходить на матч и бояться.

Не то чтобы я думаю о том, как доставить сопернице проблемы – я больше сосредоточена на том, чего могу добиться сама. И, по-моему, я могу добиться многого», – призналась Наоми Осака.

Ранее Осака призналась, что плакала после поражения от Свентек в Париже.