Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Левый берег – Оболонь
Поединок пройдет 2 июня в 16:00 в Киевской области
В воскресенье, 2 июня, состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором отношения выяснят команда «Левый берег» и киевская «Оболонь».
Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 16:00.
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«Левый берег» в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 3-е место, набрав 54 очка после 28 матчей. «Оболонь» из Киева завершила сезон в УПЛ на 14-й позиции, набрав 26 пунктов после 30 игр.
В первом стыковом матче «Оболонь» обыграла «Левый берег» со счетом 1:0.
Видеотрансляцию поединка «Левый берег» – «Оболонь» проводит УПЛ ТВ.
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