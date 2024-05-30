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Украина. Первая лига
30 мая 2024, 13:05 |
170
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Левый берег – Оболонь

Поединок пройдет 2 июня в 16:00 в Киевской области

30 мая 2024, 13:05 |
170
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Левый берег – Оболонь
УПЛ

В воскресенье, 2 июня, состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором отношения выяснят команда «Левый берег» и киевская «Оболонь».

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 16:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Левый берег» в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 3-е место, набрав 54 очка после 28 матчей. «Оболонь» из Киева завершила сезон в УПЛ на 14-й позиции, набрав 26 пунктов после 30 игр.

В первом стыковом матче «Оболонь» обыграла «Левый берег» со счетом 1:0.

Видеотрансляцию поединка «Левый берег» – «Оболонь» проводит УПЛ ТВ.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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