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Чемпионат Украины
Левый берег
02.06.2024 16:00 - : -
Оболонь
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Украина. Первая лига
30 мая 2024, 12:54 | Обновлено 30 мая 2024, 13:04
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0

Левый берег – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июня в 16:00 матч плей-офф УПЛ

30 мая 2024, 12:54 | Обновлено 30 мая 2024, 13:04
90
0
Левый берег – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 2 июня, состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором отношения выяснят команда «Левый берег» и киевская «Оболонь».

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 16:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Левый берег» в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 3-е место, набрав 54 очка после 28 матчей. «Оболонь» из Киева завершила сезон в УПЛ на 14-й позиции, набрав 26 пунктов после 30 игр.

В первом стыковом матче «Оболонь» обыграла «Левый берег» со счетом 1:0.

Видеотрансляцию поединка «Левый берег» – «Оболонь» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

Левый берег – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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