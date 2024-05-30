Лига чемпионов30 мая 2024, 12:20 |
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Антонио РЮДИГЕР: «У Реала ДНК победителя. Это то, за чем я пришел»
Защитник «Реала» – о менталитете мадридского клуба
30 мая 2024, 12:20 |
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер накануне финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1 июня) подчеркнул чемпионский менталитет мадридского клуба:
«Если какая-то команда выигрывает Лигу чемпионов 14 раз – об удаче говорить нельзя.
На улице, куда бы ты ни пошёл, люди говорят тебе: «Вперёд за 15-м кубком, вперёд за 15-м». Это ДНК. ДНК победителя. Мне это нравится, и это то, за чем я пришёл.
Я чувствую большую ответственность, потому что цель этого клуба – победы, а для меня вся жизнь – это победы. Так что мы идеально подходим друг другу».
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