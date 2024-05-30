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  4. Антонио РЮДИГЕР: «У Реала ДНК победителя. Это то, за чем я пришел»
Лига чемпионов
30 мая 2024, 12:20 |
101
0

Антонио РЮДИГЕР: «У Реала ДНК победителя. Это то, за чем я пришел»

Защитник «Реала» – о менталитете мадридского клуба

30 мая 2024, 12:20 |
101
0
Антонио РЮДИГЕР: «У Реала ДНК победителя. Это то, за чем я пришел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер накануне финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1 июня) подчеркнул чемпионский менталитет мадридского клуба:

«Если какая-то команда выигрывает Лигу чемпионов 14 раз – об удаче говорить нельзя.

На улице, куда бы ты ни пошёл, люди говорят тебе: «Вперёд за 15-м кубком, вперёд за 15-м». Это ДНК. ДНК победителя. Мне это нравится, и это то, за чем я пришёл.

Я чувствую большую ответственность, потому что цель этого клуба – победы, а для меня вся жизнь – это победы. Так что мы идеально подходим друг другу».

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Антонио Рюдигер Реал Мадрид Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: El Mundo
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