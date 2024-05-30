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Чемпионат Украины
Верес
02.06.2024 17:00 - : -
Эпицентр
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Украина. Первая лига
30 мая 2024, 12:07 | Обновлено 30 мая 2024, 12:21
35
0

Верес – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июня в 17:00 матч плей-офф УПЛ

30 мая 2024, 12:07 | Обновлено 30 мая 2024, 12:21
35
0
Верес – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 2 июня, состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором отношения выяснят «Верес» Ровно и команда «Эпицентр» из Каменец-Подольского.

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Матч начнется – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ровенский «Верес» завершил сезон в УПЛ на 13-й позиции, имея 28 пунктов после 30 игр. «Эпицентр» из Каменец-Подольского в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 4-е место, набрав 44 очка после 28 матчей.

В первом стыковом матче соперники разошлись миром – ничья 1:1.

Видеотрансляцию поединка «Верес» – «Эпицентр» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

Верес – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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