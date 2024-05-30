Спортдир Баварии: «Компани вписывается в философию Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал назначение Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенского клуба:

«Венсан Компани – тот тип тренера, который очень хорошо вписывается в философию игры и идентичность «Баварии»: его команды хотят контролировать мяч и играть в доминантный и высокоинтенсивный футбол.

Он молодой, очень амбициозный тренер с большим международным опытом. Он держит руку на пульсе, когда дело касается игроков, и точно знает, что должно произойти на поле. Он может и даст нашей команде многое».