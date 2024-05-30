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Германия
30 мая 2024, 10:43 |
107
0

Спортдир Баварии: «Компани вписывается в философию Баварии»

Кристоф Фройнд – о новом тренере команды

30 мая 2024, 10:43 |
107
0
Спортдир Баварии: «Компани вписывается в философию Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Фройнд

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал назначение Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенского клуба:

«Венсан Компани – тот тип тренера, который очень хорошо вписывается в философию игры и идентичность «Баварии»: его команды хотят контролировать мяч и играть в доминантный и высокоинтенсивный футбол.

Он молодой, очень амбициозный тренер с большим международным опытом. Он держит руку на пульсе, когда дело касается игроков, и точно знает, что должно произойти на поле. Он может и даст нашей команде многое».

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Кристоф Фройнд Венсан Компани Бавария
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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