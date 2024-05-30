Топовый партнер Лунина раскрыл секрет своего прогресса в карьере

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался в желании прогрессировать и совершенствоваться

«У меня это было всегда, но после того, как я приехал сюда (в Мадрид. – прим.) с великими игроками, с легендами «Реала», которые не перестают совершенствоваться на каждой тренировке и всегда хотят побеждать, это начало передаваться и мне. Сегодня я делаю все возможное, чтобы совершенствоваться. Я многому учусь у всех более опытных игроков команды, потому что они прошли через гораздо большее, чем я. Я всегда говорю им, что предпочитаю слушать их, чем говорить, потому что так будет лучше для моего развития.

Это важно не только на поле, но и вне его. В ближайшем будущем я смогу сделать то, что все эти игроки, такие как Лука Модрич, Тони Кроос, Карим Бензема, когда он был здесь, сделали для меня. Они передали мне свое спокойствие, свой опыт, и я могу передать это молодым игрокам, которые приходят в команду», — заявил Винисиус в интервью официальному сайту УЕФА.

Винисиус Жуниор стал игроком «Реала» летом 2018 года. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что 23-летний Винисиус Жуниор повторил достижение Роналду в Лиге чемпионов.