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  4. В Вересе придумали новый турнир для Украины. Какова идея?
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 10:02 |
1291
7

В Вересе придумали новый турнир для Украины. Какова идея?

Иван Надеин выступил с инициативой

30 мая 2024, 10:02 |
1291
7
В Вересе придумали новый турнир для Украины. Какова идея?
НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин заявил о недостатке официальных матчей у украинских клубов.

Для устранения этого недостатка он после первого стыкового матча «Вереса» с «Эпицентром» за место в УПЛ (1:1) заявил о необходимости создания нового турнира.

«Нужно привыкать играть в более интенсивный футбол. Я вообще, думаю, нашим командам нужно больше играть в официальных играх. «Верес» проведет за сезон 34 поединка. Это мало. Наши соседи из Европы проводят по 45-50 календарных матчей. Возможно, стоит подумать о том, чтобы придумать Кубок лиги, например. Что-то взять полезное из Англии. А может, стоит разделить территориально клубы и провести еще один турнир. Многие футболисты будут иметь больше игровой практики. Мы играем очень мало. Если проводить такой турнир зимой, то можно и на искусственном поле играть», – рассказал Надеин.

2 июня в Ровно «Верес» и «Эпицентр» проведут вторую стыковую встречу. Победитель противостояния по сумме двух поединков станет обладателем места в УПЛ будущего сезона-2024/2025.

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Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
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Комментарии 7
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salenco
Пердівом запахло, так з'явлються нові ідеї
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+2
Xvalenok03
Предложение хорошее, но не своевременное.
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+1
Burevestnik
ФК "РУХ" категорично проти додаткових матчів.
Їхні гравці в цьому році зіграли по 13-15 матчів і знесилилися, навіть грати за збірні відмовились.
Пропозиція Вереса для Рухівців як ніж по я...м   
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+1
Выталкиватель парашутистов
Так і хочеться сказати цьому недолугому - не робіть розумне обличчя, ви ж футболіст.... Тепер громадяни розуміють, чому наш футбол котиться в прірву? Думали, що коли приберуть павелку та його поплічників, то в Україні все стане гаразд? А А.Шевченко під час фінальної гр и на Кубок України відпочивав з пазік на канарах... Це вам нічого не нагадує? Як сказали мені люди, які працюють в Будинку футболу - А.Шевченка там бачили тілько один раз - коли його призначали керівником УАФ... Робіть висновки, друзі.
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0
Boodya
В нас чемпіонат без перкносів зіграти не можуть, а він ще про турнір
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0
Gargantua
этот дурик перед тем как толкать идею о том, что мало матчей, не поинтересовался сколько переносов было?
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0
Ромка Бойко
Кубок Презедента або кубок в честь ЗСУ було б непогано провести.
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0
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