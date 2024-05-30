В Вересе придумали новый турнир для Украины. Какова идея?

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин заявил о недостатке официальных матчей у украинских клубов.

Для устранения этого недостатка он после первого стыкового матча «Вереса» с «Эпицентром» за место в УПЛ (1:1) заявил о необходимости создания нового турнира.

«Нужно привыкать играть в более интенсивный футбол. Я вообще, думаю, нашим командам нужно больше играть в официальных играх. «Верес» проведет за сезон 34 поединка. Это мало. Наши соседи из Европы проводят по 45-50 календарных матчей. Возможно, стоит подумать о том, чтобы придумать Кубок лиги, например. Что-то взять полезное из Англии. А может, стоит разделить территориально клубы и провести еще один турнир. Многие футболисты будут иметь больше игровой практики. Мы играем очень мало. Если проводить такой турнир зимой, то можно и на искусственном поле играть», – рассказал Надеин.

2 июня в Ровно «Верес» и «Эпицентр» проведут вторую стыковую встречу. Победитель противостояния по сумме двух поединков станет обладателем места в УПЛ будущего сезона-2024/2025.