Муж Свитолиной поделился планами в отношении Олимпиады 2024. Манит история
Гаэль Монфис – о стремлении выступить в Париже
Французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) признался в желании принять участие в турнире Олимпийских игр 2024, которые состоятся во французской столице - Париже.
«Для меня было бы большой привилегией поучаствовать в Олимпиаде. Это будут мои пятые Олимпийские игры и четвертые, в которых я буду участвовать, потому что в Лондоне я получил травму. Не думаю, что найдется много игроков, сыгравших на пяти Олимпиадах. Это многое.
Олимпийские игры не проводились во Франции уже 100 лет, потому это возможность раз в 100 лет. Играть на кортах Ролан Гаррос, но до двух выигранных сетов – это нечто. Было бы действительно здорово.
Хотел поставить себе целью выступить в Париже-2024. Почти у цели, теперь просто скрещиваю пальцы», – рассказал Монфис.
Напомним, в истории лучшими результатами 37-летнего Монфиса на Олимпиадах были четвертьфиналы в Пекине-2008 и Рио-2016.
Ранее Гаэль Монфис в первом раунде Открытого чемпионата Франции переиграл Тьяго-Сейбота Уайлда.
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