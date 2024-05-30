Муж Свитолиной поделился планами в отношении Олимпиады 2024. Манит история

Французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) признался в желании принять участие в турнире Олимпийских игр 2024, которые состоятся во французской столице - Париже.

«Для меня было бы большой привилегией поучаствовать в Олимпиаде. Это будут мои пятые Олимпийские игры и четвертые, в которых я буду участвовать, потому что в Лондоне я получил травму. Не думаю, что найдется много игроков, сыгравших на пяти Олимпиадах. Это многое.

Олимпийские игры не проводились во Франции уже 100 лет, потому это возможность раз в 100 лет. Играть на кортах Ролан Гаррос, но до двух выигранных сетов – это нечто. Было бы действительно здорово.

Хотел поставить себе целью выступить в Париже-2024. Почти у цели, теперь просто скрещиваю пальцы», – рассказал Монфис.

Напомним, в истории лучшими результатами 37-летнего Монфиса на Олимпиадах были четвертьфиналы в Пекине-2008 и Рио-2016.

Ранее Гаэль Монфис в первом раунде Открытого чемпионата Франции переиграл Тьяго-Сейбота Уайлда.