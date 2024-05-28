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  4. Раздал хайлайтов, а Свитолина наблюдала. Монфис стартовал на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
28 мая 2024, 02:35 | Обновлено 28 мая 2024, 02:40
157
0

Раздал хайлайтов, а Свитолина наблюдала. Монфис стартовал на Ролан Гаррос

Гаэль в первом раунде Открытого чемпионата Франции переиграл Тьяго-Сейбота Уайлда

28 мая 2024, 02:35 | Обновлено 28 мая 2024, 02:40
157
0
Раздал хайлайтов, а Свитолина наблюдала. Монфис стартовал на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной и именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 37) успешно стартовал на Открытом чемпионата Франции 2024.

В первом раунде Ролан Гаррос француз в четырех сетах переиграл представителя Бразилии Тьяго-Сейбота Уайлда (АТР 58) за 2 часа и 36 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Тьяго-Сейбот Уайлд (Бразилия) – 6:2, 3:6, 6:3, 6:4

Это была вторая встреча соперников. В 2021 году Монфис уже обыгрывал бразильца в 1/16 финала турнира в Лионе.

Монфис отметился привычной для себя зрелищной игрой. Отдельно болельщикам запомнилась суперзащита Гаэля на 2-м поинте 7-го гейма 1-го сета.

Элина Свитолина присутствовала на арене имени Филиппа Шатрие, где и прошла встреча. Сама Элина 27 мая в непростом поединке одолела Каролину Плишкову на старте соревнований в Париже.

В 1/32 финала французского мейджора Монфис сыграет против 30-го сеяного Лоренцо Музетти.

Суперзащита Монфиса в первом сете против Уайлда

Хайлайты матча Монфис – Уайлд

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Тьяго Сейбот-Уайлд Гаэль Монфис Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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