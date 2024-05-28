Раздал хайлайтов, а Свитолина наблюдала. Монфис стартовал на Ролан Гаррос
Гаэль в первом раунде Открытого чемпионата Франции переиграл Тьяго-Сейбота Уайлда
Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной и именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 37) успешно стартовал на Открытом чемпионата Франции 2024.
В первом раунде Ролан Гаррос француз в четырех сетах переиграл представителя Бразилии Тьяго-Сейбота Уайлда (АТР 58) за 2 часа и 36 минут.
Ролан Гаррос 2024. 1/64 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Тьяго-Сейбот Уайлд (Бразилия) – 6:2, 3:6, 6:3, 6:4
Это была вторая встреча соперников. В 2021 году Монфис уже обыгрывал бразильца в 1/16 финала турнира в Лионе.
Монфис отметился привычной для себя зрелищной игрой. Отдельно болельщикам запомнилась суперзащита Гаэля на 2-м поинте 7-го гейма 1-го сета.
Элина Свитолина присутствовала на арене имени Филиппа Шатрие, где и прошла встреча. Сама Элина 27 мая в непростом поединке одолела Каролину Плишкову на старте соревнований в Париже.
В 1/32 финала французского мейджора Монфис сыграет против 30-го сеяного Лоренцо Музетти.
Суперзащита Монфиса в первом сете против Уайлда
𝐒𝐄 𝐂𝐀𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐇𝐈𝐋𝐈𝐏𝐏𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐓𝐑𝐈𝐄𝐑— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2024
¡Qué barbaridad de puntazo se ha llevado Monfils! 🤯🤯🤯🤯
Disfruta el partido en #E1 y en @StreamMaxEs pic.twitter.com/ykFbwKxSmJ
Хайлайты матча Монфис – Уайлд
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