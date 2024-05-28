Раздал хайлайтов, а Свитолина наблюдала. Монфис стартовал на Ролан Гаррос

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной и именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 37) успешно стартовал на Открытом чемпионата Франции 2024.

В первом раунде Ролан Гаррос француз в четырех сетах переиграл представителя Бразилии Тьяго-Сейбота Уайлда (АТР 58) за 2 часа и 36 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Тьяго-Сейбот Уайлд (Бразилия) – 6:2, 3:6, 6:3, 6:4

Это была вторая встреча соперников. В 2021 году Монфис уже обыгрывал бразильца в 1/16 финала турнира в Лионе.

Монфис отметился привычной для себя зрелищной игрой. Отдельно болельщикам запомнилась суперзащита Гаэля на 2-м поинте 7-го гейма 1-го сета.

Элина Свитолина присутствовала на арене имени Филиппа Шатрие, где и прошла встреча. Сама Элина 27 мая в непростом поединке одолела Каролину Плишкову на старте соревнований в Париже.

В 1/32 финала французского мейджора Монфис сыграет против 30-го сеяного Лоренцо Музетти.

Суперзащита Монфиса в первом сете против Уайлда

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¡Qué barbaridad de puntazo se ha llevado Monfils! 🤯🤯🤯🤯



Disfruta el partido en #E1 y en @StreamMaxEs pic.twitter.com/ykFbwKxSmJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2024

Хайлайты матча Монфис – Уайлд