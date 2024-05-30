Тренер сборной Франции дал странную оценку нынешним кондициям Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разговоры о якобы плохой физической форме нападающего парижского «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Что касается Мбаппе, вы не думаете, что он в хорошей форме? Он забил всего 44 гола за сезон, правда, он мог бы и больше, но хорошо. Он сыграл в финале Кубка Франции, был активен. Другие перестали играть раньше или не играли за свой клуб. Но, честно говоря, я не волшебник. Вы ничего не можете изменить за имеющееся время», – заявил Дешам.

Килиан Мбаппе в сезоне-2023/2024 записал на свой счет 44 гола и 10 ассистов в 48 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Ранее Мбаппе рассказал о главной цели Франции на Евро-2024.