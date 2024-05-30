Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Франции дал странную оценку нынешним кондициям Мбаппе
Франция
30 мая 2024, 09:31 | Обновлено 30 мая 2024, 09:38
727
0

Тренер сборной Франции дал странную оценку нынешним кондициям Мбаппе

Дидье Дешам – о показателях нападающего

30 мая 2024, 09:31 | Обновлено 30 мая 2024, 09:38
727
0
Тренер сборной Франции дал странную оценку нынешним кондициям Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разговоры о якобы плохой физической форме нападающего парижского «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Что касается Мбаппе, вы не думаете, что он в хорошей форме? Он забил всего 44 гола за сезон, правда, он мог бы и больше, но хорошо. Он сыграл в финале Кубка Франции, был активен. Другие перестали играть раньше или не играли за свой клуб. Но, честно говоря, я не волшебник. Вы ничего не можете изменить за имеющееся время», – заявил Дешам.

Килиан Мбаппе в сезоне-2023/2024 записал на свой счет 44 гола и 10 ассистов в 48 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Ранее Мбаппе рассказал о главной цели Франции на Евро-2024.

По теме:
ПСЖ не помешает. Реал собирается презентовать Мбаппе еще до Евро-2024
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Ефим КОНОПЛЯ: «Не стоит недооценивать Румынию и Словакию»
Евро-2024 сборная Франции по футболу Дидье Дешам Килиан Мбаппе
Юрій Остроумов Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиакос – Фиорентина – 1:0. Трофей для греков. Видео гола и обзор
Футбол | 30 мая 2024, 00:59 0
Олимпиакос – Фиорентина – 1:0. Трофей для греков. Видео гола и обзор
Олимпиакос – Фиорентина – 1:0. Трофей для греков. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор финального поединка Лиги конференций

Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Бокс | 29 мая 2024, 20:21 5
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри

Маурисио Сулейман призвал уважать Крейга Меткалфа

ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29.05.2024, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Футбол | 29.05.2024, 10:56
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Гол Месси не помог. Интер Майами уступил Атланте Юнайтед
Футбол | 30.05.2024, 04:30
Гол Месси не помог. Интер Майами уступил Атланте Юнайтед
Гол Месси не помог. Интер Майами уступил Атланте Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
Искусство или афера? Как 40-летний Данте обманул всех, даже Фабрицио Романо
Искусство или афера? Как 40-летний Данте обманул всех, даже Фабрицио Романо
28.05.2024, 15:32 1
Футбол
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
28.05.2024, 12:31 9
Футбол
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
28.05.2024, 10:16 62
Бокс
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
29.05.2024, 08:59 5
Бокс
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
28.05.2024, 09:51 13
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
28.05.2024, 15:04 46
Футбол
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
28.05.2024, 21:33 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем