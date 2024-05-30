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  4. Николай ГАЙДУЧИК: «Нельзя играть так, как мы играли первый тайм»
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 09:35 |
257
0

Николай ГАЙДУЧИК: «Нельзя играть так, как мы играли первый тайм»

Форвард «Вереса» – о матче против «Эпицентра»

30 мая 2024, 09:35 |
257
0
Николай ГАЙДУЧИК: «Нельзя играть так, как мы играли первый тайм»
ФК Верес. Николай Гайдучик

Форвард «Вереса» Николай Гайдучик поделился впечатлениями от первого переходного матча против «Эпицентра» (ничья 1:1):

– Так, как мы играли 1-й тайм, – нельзя так играть команде, которая хочет играть в УПЛ. Главное – спасибо команде, что мы не остановились и хотя бы на выезде вничью сыграли, хотя должны были побеждать, были моменты.

Достойная игра, соперник очень хороший, также пытался играть в футбол. Думаю, что интересна была игра и для болельщиков.

– В чем ты видишь проблему 1-го тайма?
– Думаю, это все, конечно, психология, потому что в таких играх нужно максимально выкладываться и выходить на все 100 процентов.

– То есть, можешь сказать, что немного недооценили соперника?
– Не то, что недооценили. Я считаю, что команда немного подсела, пропустили гол, и уже трудно было для ребят собраться.

Был перерыв, где-то немного, возможно, тренер внес какие-то коррективы, сделали замены – и 2-й тайм был интереснее в нашем исполнении.

– В каких физических кондициях команда подходила? Ведь еще совсем недавно был матч против «Металлиста 1925». Успели ли восстановиться?
– По моим ощущениям, я считаю, что успели восстановиться. Было достаточно дней, чтобы провести восстановление, провести тренировки. Потому я думаю, что успели восстановиться.

– Что говорил тренер в раздевалке после 1-го тайма? Ведь во 2-м тайме игра поменялась.
– Не знаю, что говорил, потому что я не был в раздевалке, поэтому трудно ответить на этот вопрос.

– По твоему мнению, что во 2-м тайме переломило ход игры?
– Думаю, что где-то, возможно, «Эпицентр» немного подсел, хотя они выбегали очень хорошо в контратаки. Но мы где-то стандарт наконец-то забили. Это хороший показатель, который мы сегодня забили со стандарта.

– Чего ожидаешь от ответного матча? Какие шансы?
– Конечно, победы ожидаю. Будем максимально добавлять в концентрации, чтобы мы выходили из первых минут и выигрывали этот матч.

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Николай Гайдучик Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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