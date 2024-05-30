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  4. Гендир Баварии: «Компани – правильный выбор для Баварии»
Германия
30 мая 2024, 08:23 |
564
1

Гендир Баварии: «Компани – правильный выбор для Баварии»

Ян-Кристиан Дрезен – о новом тренере команды

30 мая 2024, 08:23 |
564
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Гендир Баварии: «Компани – правильный выбор для Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян-Кристиан Дрезен

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал назначение Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенского клуба:

«Все мы в клубе имеем общее мнение, что Венсан Компани является правильным тренером для «Баварии», и очень надеемся на совместную работу.

Макс Эберль и Кристоф Фройнд никогда не опускали рук и усердно работали, чтобы найти тренера, который бы привел «Баварию» к успеху и развивал бы клуб дальше своими новыми идеями. Венсан Компани олицетворяет именно ту сплоченность и командный дух, которые нам нужны».

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Венсан Компани Бавария
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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Harun Bakircioğlu
Скорее в Баварию больше никто не захотел. Что как минимум вызывает удивление, почему это в супеклуб никто кроме откровенного шлака не захотел, не из-за тебя ли, Гендир Баварии?
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