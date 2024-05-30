Гендир Баварии: «Компани – правильный выбор для Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал назначение Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенского клуба:

«Все мы в клубе имеем общее мнение, что Венсан Компани является правильным тренером для «Баварии», и очень надеемся на совместную работу.

Макс Эберль и Кристоф Фройнд никогда не опускали рук и усердно работали, чтобы найти тренера, который бы привел «Баварию» к успеху и развивал бы клуб дальше своими новыми идеями. Венсан Компани олицетворяет именно ту сплоченность и командный дух, которые нам нужны».