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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 07:45 |
482
0

Президент Вереса: «В воскресенье будет суперфинал в Ровно»

Иван Надеин – о стыковых матчах с «Эпицентром» за право сыграть в УПЛ

30 мая 2024, 07:45 |
482
0
Президент Вереса: «В воскресенье будет суперфинал в Ровно»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин поделился впечатлениями от первого стыкового матча против «Эпицентра» (ничья 1:1):

«Я очень переживал перед этой встречей. На этой игре было много футбольных людей. В нашей ложе был и президент «Кривбасса» Константин Караманиц, и вице-президент «Полесья» (Житомир). Игра только началась и была заметна нервозность с нашей стороны.

В первом тайме все могло сложиться для нас значительно хуже. А уже во втором тайме была заметна разница в физическом состоянии игроков двух команд. Все-таки разница между УПЛ и Первой лигой есть. Да, и замены нам помогли. Отмечу игру и Гайдучика, и Годи. Теперь у нас будет в воскресенье суперфинал в Ровно. Это финал сезона для нас».

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Иван Надеин Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Sportarena
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