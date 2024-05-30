Артур РЕМЕНЯК: «Жаль, что у нашей сказки несчастливый финал»

После проигранного матча в 30 туре УПЛ против «Кривбасса» (0:3) полузащитник закарпатского «Миная» Артур Ременяк был разочарован.

«Проиграли закономерно. Где-то не хватило мастерства, где-то сами допускали ошибки, где-то не выполнили установку тренера.

«Кривбасс» хорошо сыграл и заслуженно победил. Мы пытались атаковать, но игроки «Кривбасса» – футболисты высокого уровня. Они навязали нам свою игру. Мы настраивались на каждую игру, как на финал. Очень жаль, что у нашей сказки несчастлив финал, – сказал Ременяк.