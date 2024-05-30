Украина. Премьер лига30 мая 2024, 04:50 | Обновлено 30 мая 2024, 05:12
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АВАГИМЯН: «Черноморец во многих матчах контролирует игру и уступает»
Игрок одесситов прокомментировал игру 30 тура УПЛ
30 мая 2024, 04:50 | Обновлено 30 мая 2024, 05:12
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Нападающий одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал проигрыш своей команды «Днепру-1» (0:2) в матче 30 тура УПЛ.
«Мы стремились играть в красивый футбол, но снова с нами случилось несчастье.
Мы весь первый тайм контролировали игру, но в раздевалку пропустили. Не пойму, почему мы пропустили.
Не знаю почему мы не смогли забить. И так во многих матчах – контролируем игру и уступаем», – сказал Авагимян.
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