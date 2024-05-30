АВАГИМЯН: «Черноморец во многих матчах контролирует игру и уступает»

Нападающий одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал проигрыш своей команды «Днепру-1» (0:2) в матче 30 тура УПЛ.

«Мы стремились играть в красивый футбол, но снова с нами случилось несчастье.

Мы весь первый тайм контролировали игру, но в раздевалку пропустили. Не пойму, почему мы пропустили.

Не знаю почему мы не смогли забить. И так во многих матчах – контролируем игру и уступаем», – сказал Авагимян.