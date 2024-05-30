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  4. АВАГИМЯН: «Черноморец во многих матчах контролирует игру и уступает»
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 04:50 | Обновлено 30 мая 2024, 05:12
80
0

АВАГИМЯН: «Черноморец во многих матчах контролирует игру и уступает»

Игрок одесситов прокомментировал игру 30 тура УПЛ

30 мая 2024, 04:50 | Обновлено 30 мая 2024, 05:12
80
0
АВАГИМЯН: «Черноморец во многих матчах контролирует игру и уступает»
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Нападающий одесского «Черноморца» Артур Авагимян прокомментировал проигрыш своей команды «Днепру-1» (0:2) в матче 30 тура УПЛ.

«Мы стремились играть в красивый футбол, но снова с нами случилось несчастье.

Мы весь первый тайм контролировали игру, но в раздевалку пропустили. Не пойму, почему мы пропустили.

Не знаю почему мы не смогли забить. И так во многих матчах – контролируем игру и уступаем», – сказал Авагимян.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Днепр-1 Лига конференций Черноморец - Днепр-1 Артур Авагимян
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
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