Ханс-Дитер ФЛИК: «Философия Барселоны подходит моим принципам»

29 мая немецкий специалист Ханс-Дитер Флик был назначен главным тренером каталонской «Барселоны».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, благодаря кому удался этот переход. Для меня большая честь и исполнение мечты – подписать контракт с «Барселоной».

Не могу дождаться начала работы. Сразу заметно, что все здесь любят «Барселону» и делают все для ее успеха. Философия «Барселоны» соответствует моим принципам. Это владение мячом и атака. Мне нравятся эти моменты.

«Барселона» имеет одну из лучших академий в мире, в составе команды хорошее сочетание молодежи и опыта, но нам нужно много работать, чтобы они прибавляли. Это наша с Деку и Лапортой общая задача. Для меня важна командная работа.

Я выиграл несколько трофеев с «Баварией» и я хотел бы продолжить этот путь с «Барселоной», мы многого можем достичь», – так Флик прокомментировал свое предназначение.