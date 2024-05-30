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Испания
30 мая 2024, 04:02 | Обновлено 30 мая 2024, 04:35
75
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Философия Барселоны подходит моим принципам»

Специалист прокомментировал свое назначение

30 мая 2024, 04:02 | Обновлено 30 мая 2024, 04:35
75
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Философия Барселоны подходит моим принципам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

29 мая немецкий специалист Ханс-Дитер Флик был назначен главным тренером каталонской «Барселоны».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, благодаря кому удался этот переход. Для меня большая честь и исполнение мечты – подписать контракт с «Барселоной».

Не могу дождаться начала работы. Сразу заметно, что все здесь любят «Барселону» и делают все для ее успеха. Философия «Барселоны» соответствует моим принципам. Это владение мячом и атака. Мне нравятся эти моменты.

«Барселона» имеет одну из лучших академий в мире, в составе команды хорошее сочетание молодежи и опыта, но нам нужно много работать, чтобы они прибавляли. Это наша с Деку и Лапортой общая задача. Для меня важна командная работа.

Я выиграл несколько трофеев с «Баварией» и я хотел бы продолжить этот путь с «Барселоной», мы многого можем достичь», – так Флик прокомментировал свое предназначение.

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Сергей Рипьюк Источник: Фабрицио Романо
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