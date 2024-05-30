Лига конференций30 мая 2024, 03:20 | Обновлено 30 мая 2024, 03:40
686
0
Лучшим стал вратарь. Известны оценки за финальный матч Лиги конференций
Игра футболистов была оценена SofaScore
30 мая 2024, 03:20 | Обновлено 30 мая 2024, 03:40
686
0
Статистический портал SofaScore опубликовал оценки за финальный матч Лиги конференций, в котором «Олимпиакос» минимально победил «Фиорентину» и завоевал трофей.
Лучшим в матче стал вратарь греческой команды Константинос Цолакис, получивший оценку 8,0. Высокие баллы также получили центрбеки «Олимпиакоса» Карму и Рецос, игра которых была оценена в 7,8 и 7,7 балла соответственно. Интересно, что автор победного гола Аюб Эль-Кааби набрал только 6,8 балла.
Лучшим в составе «Фиорентины» также стал вратарь – Терраччано получил отметку 7,5.
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