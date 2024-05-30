Лучшим стал вратарь. Известны оценки за финальный матч Лиги конференций

Статистический портал SofaScore опубликовал оценки за финальный матч Лиги конференций, в котором «Олимпиакос» минимально победил «Фиорентину» и завоевал трофей.

Лучшим в матче стал вратарь греческой команды Константинос Цолакис, получивший оценку 8,0. Высокие баллы также получили центрбеки «Олимпиакоса» Карму и Рецос, игра которых была оценена в 7,8 и 7,7 балла соответственно. Интересно, что автор победного гола Аюб Эль-Кааби набрал только 6,8 балла.

Лучшим в составе «Фиорентины» также стал вратарь – Терраччано получил отметку 7,5.