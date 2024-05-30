Полузащитник Олимпиакоса: «Мендилибар сделал нас сильной командой»

Полузащитник «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе, ассист которого принес победу греческой команде в нынешнем розыгрыше Лиги конференций в матче против «Фиорентины» (1:0), прокомментировал работу своей команды и главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.

«Я навесил, но гол на 90% – это работа Аюба [эль-Кааби]. Он сражался за этот мяч до конца.

Я очень счастлив. Команда вошла в историю. Мендибар сделал нас сильнейшей командой. Он сказал нам, что мы должны играть как семья», – сказал Эссе.