Лига конференций30 мая 2024, 02:00 | Обновлено 30 мая 2024, 02:34
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Полузащитник Олимпиакоса: «Мендилибар сделал нас сильной командой»
Сантьяго Эссе прокомментировал выигрыш в финале Лиги конференций
30 мая 2024, 02:00 | Обновлено 30 мая 2024, 02:34
69
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Полузащитник «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе, ассист которого принес победу греческой команде в нынешнем розыгрыше Лиги конференций в матче против «Фиорентины» (1:0), прокомментировал работу своей команды и главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.
«Я навесил, но гол на 90% – это работа Аюба [эль-Кааби]. Он сражался за этот мяч до конца.
Я очень счастлив. Команда вошла в историю. Мендибар сделал нас сильнейшей командой. Он сказал нам, что мы должны играть как семья», – сказал Эссе.
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