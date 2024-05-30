Тренер Олимпиакоса выиграл второй подряд еврокубковый финал

Состоялся финальный поединок розыгрыша Лиги конференций текущего сезона. В нем греческий «Олимпиакос» на последних минутах сумел победить итальянскую «Фиоентину» (1:0).

Этот евротрофей стал для тренера «Олимпиакоса» Хосе Луиса Мендилибара вторым подряд. Причем интересно, что тренер выиграл два еврокубка подряд с разными командами – в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы вместе с «Севильей», а в этом сезоне получил первый евротрофей для «Фиорентины».

Тренеры, которые выигрывали еврокубки дважды подряд во главе одной команды, не редкость. Например, Зинедин Зидан, когда возглавлял «Реал», выигрывал титул ЛЧ трижды подряд.