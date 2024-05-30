Тренер Олимпиакоса выиграл второй подряд еврокубковый финал
Хосе Луис Мендилибар сделал это с разными командами
Состоялся финальный поединок розыгрыша Лиги конференций текущего сезона. В нем греческий «Олимпиакос» на последних минутах сумел победить итальянскую «Фиоентину» (1:0).
Этот евротрофей стал для тренера «Олимпиакоса» Хосе Луиса Мендилибара вторым подряд. Причем интересно, что тренер выиграл два еврокубка подряд с разными командами – в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы вместе с «Севильей», а в этом сезоне получил первый евротрофей для «Фиорентины».
Тренеры, которые выигрывали еврокубки дважды подряд во главе одной команды, не редкость. Например, Зинедин Зидан, когда возглавлял «Реал», выигрывал титул ЛЧ трижды подряд.
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