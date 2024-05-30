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Лига конференций
30 мая 2024, 01:40 | Обновлено 30 мая 2024, 01:49
83
0

Тренер Олимпиакоса выиграл второй подряд еврокубковый финал

Хосе Луис Мендилибар сделал это с разными командами

30 мая 2024, 01:40 | Обновлено 30 мая 2024, 01:49
83
0
Тренер Олимпиакоса выиграл второй подряд еврокубковый финал
Хосе Луис Мендилибар

Состоялся финальный поединок розыгрыша Лиги конференций текущего сезона. В нем греческий «Олимпиакос» на последних минутах сумел победить итальянскую «Фиоентину» (1:0).

Этот евротрофей стал для тренера «Олимпиакоса» Хосе Луиса Мендилибара вторым подряд. Причем интересно, что тренер выиграл два еврокубка подряд с разными командами – в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы вместе с «Севильей», а в этом сезоне получил первый евротрофей для «Фиорентины».

Тренеры, которые выигрывали еврокубки дважды подряд во главе одной команды, не редкость. Например, Зинедин Зидан, когда возглавлял «Реал», выигрывал титул ЛЧ трижды подряд.

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Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина Хосе Луис Мендилибар
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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