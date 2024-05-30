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Лига Европы
30 мая 2024, 02:20 | Обновлено 30 мая 2024, 02:46
129
0

Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Это огромное разочарование»

Главный тренер «Фиорентины» рассказал о поражении от «Олимпиакоса»

30 мая 2024, 02:20 | Обновлено 30 мая 2024, 02:46
129
0
Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Это огромное разочарование»
УЕФА. Винченцо Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал проигранный финал Лиги конференций «Олимпиакосу» (0:1).

«Второе подряд разочарование. Это огорчает, потому что у нас снова было много моментов, чтобы забить гол, ребята сделали все, что могли. Я не думаю, что мы заслуживали поражения в этой игре, которая могла закончиться серией пенальти. Для меня это огромное разочарование, потому что в третьем финале мы играли правильно, но нам все еще не хватает зрелости, какого-то ноу-хау, того небольшого запаса, чтобы победить в одном матче.

Думаю, команда сыграла так, как и положено играть в финале. У нас были шансы выйти вперед. В таких матчах нужно быть хладнокровным, но они забили в конце. Это огорчает, потому что в Европе сложно пройти весь путь до конца, и за последние два года никто не доминировал над нами. Это огромное разочарование.

В таких матчах, как этот, проигрыш оставляет горький привкус. Но мы заложили хороший фундамент. В «Фиорентине» много талантливой молодежи, и мы должны понять, где мы можем прибавить. Мы хорошо провели сезон, но в очередной раз упали прямо у финишной черты», – сказал Итальяно.

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Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина пресс-конференция Винченцо Итальяно
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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