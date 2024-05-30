Заря оформила трансфер бразильца за 400 тысяч евро – Transfermarkt
Джордан, как и сообщалось ранее, стал полноправным игроком луганского клуба
Луганская «Заря» воспользовалась опцией выкупа у бразильского клуба «Вила Нова» 25-летнего центрбека Джордана, который с лета минувшего года играл за «черно-белых» на правах аренды.
По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась «Заре» в 400 тысяч евро.
Оценочная стоимость Джордана в настоящий момент на том же ресурсе составляет 700 тысяч евро.
Сроки полноценного контракта Джордана с «Зарей» пока не раскрываются.
В сезоне-2023/24 Джордан сыграл 36 матчей за луганчан и забил 1 мяч.
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