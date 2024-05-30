Заря оформила трансфер бразильца за 400 тысяч евро – Transfermarkt

Луганская «Заря» воспользовалась опцией выкупа у бразильского клуба «Вила Нова» 25-летнего центрбека Джордана, который с лета минувшего года играл за «черно-белых» на правах аренды.

По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась «Заре» в 400 тысяч евро.

Оценочная стоимость Джордана в настоящий момент на том же ресурсе составляет 700 тысяч евро.

Сроки полноценного контракта Джордана с «Зарей» пока не раскрываются.

В сезоне-2023/24 Джордан сыграл 36 матчей за луганчан и забил 1 мяч.