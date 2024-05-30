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  4. Заря оформила трансфер бразильца за 400 тысяч евро – Transfermarkt
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 00:25 |
565
0

Заря оформила трансфер бразильца за 400 тысяч евро – Transfermarkt

Джордан, как и сообщалось ранее, стал полноправным игроком луганского клуба

30 мая 2024, 00:25 |
565
0
Заря оформила трансфер бразильца за 400 тысяч евро – Transfermarkt
facebook.com/FCZoryaLuhansk. Джордан

Луганская «Заря» воспользовалась опцией выкупа у бразильского клуба «Вила Нова» 25-летнего центрбека Джордана, который с лета минувшего года играл за «черно-белых» на правах аренды.

По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась «Заре» в 400 тысяч евро.

Оценочная стоимость Джордана в настоящий момент на том же ресурсе составляет 700 тысяч евро.

Сроки полноценного контракта Джордана с «Зарей» пока не раскрываются.

В сезоне-2023/24 Джордан сыграл 36 матчей за луганчан и забил 1 мяч.

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Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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