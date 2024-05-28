Источник: Заря выкупит бразильского защитника

Луганская «Заря» выкупит бразильского защитника «Вила Новы» Андерсона Джордана, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, для этого «мужики» используют соответствующую опцию в арендном договоре.

Отмечается, что полноценный контракт 25-летнего футболиста с луганским клубом будет действовать в течение следующих 3 сезонов.

В этой кампании Андерсон Джордан провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.