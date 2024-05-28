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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 16:11 |
912
1

Источник: Заря выкупит бразильского защитника

Андерсон Джордан подпишет с луганским клубом полноценный контракт

28 мая 2024, 16:11 |
912
1
Источник: Заря выкупит бразильского защитника
ФК Заря. Джордан

Луганская «Заря» выкупит бразильского защитника «Вила Новы» Андерсона Джордана, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, для этого «мужики» используют соответствующую опцию в арендном договоре.

Отмечается, что полноценный контракт 25-летнего футболиста с луганским клубом будет действовать в течение следующих 3 сезонов.

В этой кампании Андерсон Джордан провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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Андерсон Джордан Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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dadlismit
Правильное решение. Джордан в минувшем сезоне был одним из лидеров обороны, засветился в еврокубках, игровой прогресс налицо. Со временем Заря его сможет выгодно перепродать в другой клуб. 
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