Украина. Премьер лига28 мая 2024, 16:11 |
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Источник: Заря выкупит бразильского защитника
Андерсон Джордан подпишет с луганским клубом полноценный контракт
28 мая 2024, 16:11 |
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Луганская «Заря» выкупит бразильского защитника «Вила Новы» Андерсона Джордана, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, для этого «мужики» используют соответствующую опцию в арендном договоре.
Отмечается, что полноценный контракт 25-летнего футболиста с луганским клубом будет действовать в течение следующих 3 сезонов.
В этой кампании Андерсон Джордан провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
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Комментарии 1
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Правильное решение. Джордан в минувшем сезоне был одним из лидеров обороны, засветился в еврокубках, игровой прогресс налицо. Со временем Заря его сможет выгодно перепродать в другой клуб.
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