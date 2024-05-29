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Испания
29 мая 2024, 23:14 |
2570
3

Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика

На украинского голеадора нацелился «Наполи»

29 мая 2024, 23:14 |
2570
3
Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Испанское издание Mundo Deportivo подтвердило, что «Атлетико» делал предложение «Жироне» по трансферу Довбика, но жиронцы его отклонили, ведь хотят получить за украинца 40 миллионов евро. Главным конкурентом «Атлетико» за подписание Довбика называется «Наполи». Неаполитанцы видят в Артеме замену Виктору Осимхену, который близок к переходу в «ПСЖ». У «Наполи» после продажи нигерийца будут деньги, чтобы удовлетворить финансовые аппетиты «Жироны».

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

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Виктор Осимхен трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Наполи
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 3
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pmelnik7788
Алетико те що треба
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0
Boodya
Ну на Довбика в Наполі 40 млн знайдеться😉
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0
Saar
Давай в Наполі!
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-2
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