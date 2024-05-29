Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Испанское издание Mundo Deportivo подтвердило, что «Атлетико» делал предложение «Жироне» по трансферу Довбика, но жиронцы его отклонили, ведь хотят получить за украинца 40 миллионов евро. Главным конкурентом «Атлетико» за подписание Довбика называется «Наполи». Неаполитанцы видят в Артеме замену Виктору Осимхену, который близок к переходу в «ПСЖ». У «Наполи» после продажи нигерийца будут деньги, чтобы удовлетворить финансовые аппетиты «Жироны».

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.