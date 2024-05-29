Гофф вышла в третий раунд Ролан Гаррос и ждет Ястремскую
Коко в двух сетах обыграла Тамару Зиданшек
Американская теннисистка Коко Гофф вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции.
В матче второго раунда третья ракетка мира одолела словенку Тамару Зиданшек (№131 WTA), которая три года назад играла на этих кортах в полуфинале.
Ролан Гаррос. Второй круг
Коко Гофф (США) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:3, 6:4
Отметим, что Коко последние три года очень успешно выступает в Париже. В 2021-м и 2023-м она доходила до 1/4 финала, в 2022-м сражалась за титул.
В третьем раунде Гофф может сразиться с Даяной Ястремской, но для начала украинке еще нужно обыграть китаянку Ван Яфань.
Coco gets the W ✅#RolandGarros pic.twitter.com/3EtyXt7mLS— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный портал собрал список лучших боксеров хевивейта всех времен
Бывший футболист «Металлиста» и «Шахтера» неожиданно заблистал в Греции