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Англия
29 мая 2024, 21:41 | Обновлено 29 мая 2024, 21:50
604
1

ВИДЕО. Украинский наследник Бэйла. Как Мудрик мастерски играл в гольф

На видео вингер Челси наносит удар клюшкой для гольфа

29 мая 2024, 21:41 | Обновлено 29 мая 2024, 21:50
604
1
ВИДЕО. Украинский наследник Бэйла. Как Мудрик мастерски играл в гольф
Twitter. Михаил Мудрик

Украинский хавбек Челси Михаил Мудрик проводит свободное время на площадке для гольфа.

Об этом свидетельствует видео, которое появилось в соцсетях. Украинец мастерски наносит удар клюшкой для гольфа.

Как известно, гольфом активно занимался Гарет Бэйл из Уэльса, многолетний форвард Реала и Тоттенхэма.

В сезоне АПЛ, который недавно завершился, Челси занял 6-е место (63 очка) и получил право сыграть в Лиге конференций.

ВИДЕО. Украинский наследник Бэйла. Как Мудрик играл в гольф

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси гольф видео Гарет Бэйл lifestyle
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Зрівняли ....цей *спадкоємець*ще з голою гузицею по всім показникам в порівнянні з Гаретом. 
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