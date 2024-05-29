Англия29 мая 2024, 21:41 | Обновлено 29 мая 2024, 21:50
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ВИДЕО. Украинский наследник Бэйла. Как Мудрик мастерски играл в гольф
На видео вингер Челси наносит удар клюшкой для гольфа
29 мая 2024, 21:41 | Обновлено 29 мая 2024, 21:50
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Украинский хавбек Челси Михаил Мудрик проводит свободное время на площадке для гольфа.
Об этом свидетельствует видео, которое появилось в соцсетях. Украинец мастерски наносит удар клюшкой для гольфа.
Как известно, гольфом активно занимался Гарет Бэйл из Уэльса, многолетний форвард Реала и Тоттенхэма.
В сезоне АПЛ, который недавно завершился, Челси занял 6-е место (63 очка) и получил право сыграть в Лиге конференций.
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ВИДЕО. Украинский наследник Бэйла. Как Мудрик играл в гольф
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Зрівняли ....цей *спадкоємець*ще з голою гузицею по всім показникам в порівнянні з Гаретом.
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