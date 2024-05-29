ВИДЕО. Украинский наследник Бэйла. Как Мудрик мастерски играл в гольф

Украинский хавбек Челси Михаил Мудрик проводит свободное время на площадке для гольфа.

Об этом свидетельствует видео, которое появилось в соцсетях. Украинец мастерски наносит удар клюшкой для гольфа.

Как известно, гольфом активно занимался Гарет Бэйл из Уэльса, многолетний форвард Реала и Тоттенхэма.

В сезоне АПЛ, который недавно завершился, Челси занял 6-е место (63 очка) и получил право сыграть в Лиге конференций.

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