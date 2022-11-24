Чемпионат мира24 ноября 2022, 17:40 |
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Бэйл установил симулятор игры в гольф в отеле
Но пока не играет
24 ноября 2022, 17:40 |
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Гарет Бэйл отказался от симулятора в игры гольф перед матчем с Ираном из-за болей в спине. Матч пройдет 25 ноября. Перед ЧМ-2022 главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж заявил, что Бэйлу запретят играть в гольф на время турнира.
Напомним, 21 ноября сборная США в матче первого тура ЧМ-2022 в Катаре играла с Уэльсом. Матч завершился вничью 1:1. Бэйл сравнял счет с пенальти.
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