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  4. Бэйл установил симулятор игры в гольф в отеле
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 17:40 |
410
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Бэйл установил симулятор игры в гольф в отеле

Но пока не играет

24 ноября 2022, 17:40 |
410
0
Бэйл установил симулятор игры в гольф в отеле
Getty Images/Global Images Ukraine

Гарет Бэйл отказался от симулятора в игры гольф перед матчем с Ираном из-за болей в спине. Матч пройдет 25 ноября. Перед ЧМ-2022 главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж заявил, что Бэйлу запретят играть в гольф на время турнира.

Напомним, 21 ноября сборная США в матче первого тура ЧМ-2022 в Катаре играла с Уэльсом. Матч завершился вничью 1:1. Бэйл сравнял счет с пенальти.

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Гарет Бэйл
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Источник Sport.ua
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