Бэйл установил симулятор игры в гольф в отеле

Гарет Бэйл отказался от симулятора в игры гольф перед матчем с Ираном из-за болей в спине. Матч пройдет 25 ноября. Перед ЧМ-2022 главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж заявил, что Бэйлу запретят играть в гольф на время турнира.

Напомним, 21 ноября сборная США в матче первого тура ЧМ-2022 в Катаре играла с Уэльсом. Матч завершился вничью 1:1. Бэйл сравнял счет с пенальти.