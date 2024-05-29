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  4. Интер Майами – Аталанта Юнайтед. Прогноз и анонс на матч MLS
Major League Soccer
29 мая 2024, 20:56 |
146
1

Интер Майами – Аталанта Юнайтед. Прогноз и анонс на матч MLS

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

29 мая 2024, 20:56 |
146
1
Интер Майами – Аталанта Юнайтед. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

30 мая на «Чейз Стэдиум» пройдет матч 17-го тура МЛС, в котором «Интер Майами» встретится с «Атлантой Юнайтед». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Интер Майами

Команда, при всем пафосном сборе возрастных звезд из Барселоны во главе с Месси, показала только 14-й результат на Востоке (и 27-й всего), конечно же, не пробившись в плей-офф в прошлом сезоне. Хотя сам Лео делал разницу, и Кубок Лиг все-таки в США успел взять, а в Открытом кубке добрался до финала. Сейчас клуб успел вылететь из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв в четвертьфинале в апреле оба матча Монтеррею. Но в МЛС получается явно лучше. И помог в этом очередной бывший кулес, Луис Суарес, наколотивший уже больше десятка голов. С середины апреля и вовсе потеряли очки только из-за нулевой ничьей с Орландо Сити. Не удивительно, что в прошлом туре подопечные Тата Мартино справились и на выезде с Ванкувер Уайткепс - обыграли канадцев на их поле 2:1.

Ставки на матч Интер Майами – Аталанта Юнайтед

Атланта Юнайтед

Клуб тоже достаточно молод - он выступает в МЛС с 2017-го, но уже через год становился чемпионом. Повторить тот успех пятиполосные не смогли, и в прошлом сезоне ограничились только шестым местом на Востоке, вылетев в первом же раунде плей-офф. Сейчас и вовсе после неплохого старта с тремя победами в 5 первых турах пошел резкий спад, что откровенно затянулся. Удавалось брать максимум ничьи, и было даже 3 поражения кряду, после чего сумели вырвать 1:1 на поле Нэшвилла, пропустив первым. С Лос-Анджелесом даже дома не получилось и такого: пропустили от Богуша в середине второго тайма и так и уступили 0:1.

Статистика личных встреч

Интер выиграл, с учетом Кубка Лиг, 3 из пяти крайних очных матча, уступив дважды. Но в последнем, в сентябре 2023-го года, Атланта дома побеждала 5:2.

Прогноз

GGBET не верит в то, что у гостей получится даже за ничью зацепиться. Тут ставим на то, что в данном поединке у Лионеля Месси и компании получится выиграть при форе -1,0 забитых мячей (коэффициент - 1,76).

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Интер Майами Атланта Юнайтед Major League Soccer (MLS) прогнозы прогнозы на футбол Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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WildeKater
Цікавий кому і чому?
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