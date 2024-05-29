Андрей КУХАРУК: «Вересу, видимо, не хватило эмоций в игре с Эпицентром»

В первом поединке плей-офф за место в УПЛ между «Эпицентром» и «Вересом» команды обменялись голами (1:1).

Полузащитник ровенского клуба Андрей Кухарук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало представителю УПЛ одержать верх над оппонентом из Первой лиги:

«Сегодня «Вересу» не хватало вдохновения. Это можно объяснить тем, что всего несколько дней назад мы проводили очень важный матч с «Металлистом 1925», который требовал немалых нервных затрат. Вот где-то в поединке с подолянами эмоций не хватало.

А «Эпицентру» надо отдать должное за хорошую организацию игры, смелость. На мой взгляд, ничейный результат – закономерен. Еще раз «Верес» выручил вратарь Богдан Когут, под занавес уже мы не воспользовались своими моментами.

Надеюсь, что в ответном матче в родных стенах при поддержке болельщиков, «Вересу», как в прошлом году в противостоянии с «Металлургом» в раунде плей-офф, достанется счастливый билет и мы останемся в элитном дивизионе».