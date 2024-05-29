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  4. Андрей КУХАРУК: «Вересу, видимо, не хватило эмоций в игре с Эпицентром»
Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 20:49 | Обновлено 29 мая 2024, 20:57
257
0

Андрей КУХАРУК: «Вересу, видимо, не хватило эмоций в игре с Эпицентром»

Полузащитник ровенской команды рассказал о переходной игре за путевку в УПЛ

29 мая 2024, 20:49 | Обновлено 29 мая 2024, 20:57
257
0
Андрей КУХАРУК: «Вересу, видимо, не хватило эмоций в игре с Эпицентром»
ФК Верес. Андрей Кухарук

В первом поединке плей-офф за место в УПЛ между «Эпицентром» и «Вересом» команды обменялись голами (1:1).

Полузащитник ровенского клуба Андрей Кухарук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало представителю УПЛ одержать верх над оппонентом из Первой лиги:

«Сегодня «Вересу» не хватало вдохновения. Это можно объяснить тем, что всего несколько дней назад мы проводили очень важный матч с «Металлистом 1925», который требовал немалых нервных затрат. Вот где-то в поединке с подолянами эмоций не хватало.

А «Эпицентру» надо отдать должное за хорошую организацию игры, смелость. На мой взгляд, ничейный результат – закономерен. Еще раз «Верес» выручил вратарь Богдан Когут, под занавес уже мы не воспользовались своими моментами.

Надеюсь, что в ответном матче в родных стенах при поддержке болельщиков, «Вересу», как в прошлом году в противостоянии с «Металлургом» в раунде плей-офф, достанется счастливый билет и мы останемся в элитном дивизионе».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский инсайд Андрей Кухарук
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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