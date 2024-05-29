26-летний украинский форвард каталонской «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24.

На счету украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

Пресс-служба «Жироны» опубликовала видео со всеми голами Довбика в кампании чемпионата Испании.

Артем также попал в символическую сборную элитного дивизиона Испании по версии Globe Soccer Awards.

ВИДЕО. Все 24 гола Довбика за Жирону в сезоне Ла Лиги 2023/24