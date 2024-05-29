Испания29 мая 2024, 20:35 |
744
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ВИДЕО. Все 24 гола Довбика за Жирону в сезоне Ла Лиги 2023/24
Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании
29 мая 2024, 20:35 |
744
3
26-летний украинский форвард каталонской «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24.
На счету украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
Пресс-служба «Жироны» опубликовала видео со всеми голами Довбика в кампании чемпионата Испании.
Артем также попал в символическую сборную элитного дивизиона Испании по версии Globe Soccer Awards.
ВИДЕО. Все 24 гола Довбика за Жирону в сезоне Ла Лиги 2023/24
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Теннис
Враховуючи тип нападника доля може скластись не дуже, потрібно працювати над фізухою та технікою.
Більша половина мячів забита головою, це благо що Лаліга, а не іший чемпіонат.
Техніка не дуже, без пластичності та фінтів, все дуже прямолінійно.
Стиль Жирони був заточений на навіси, де Артему звісно більш комфортніше на 2 поверсі з його атлетичною структурою та ростом.
Як тільки попаде в більш технічну команду де тренеру потрібно буде не "стовп" - ні гри, ні голів не буде, і це факт.
Потрібно бути дуже уважним при виборі наступної команди та тренера, а то карєра може піти на спад.
Чи вибирав би я собі такого нападника в команду, на запас як джокера з лавки - так, як пріоритет 3-4.
Дуже радію за Артема, дивився остані матчі, але присутнє хвилювання за його карєру враховуючи тип нападника. Типу щось Ярмоли і так далі, прада в Ярмоли техніка покраще буде.
Надіюсь все буде добре, час покаже.
Поточне положення - скоріше вдалий збіг обставин, так як рідко такі нападники стають №1 за сезон.