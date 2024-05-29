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  4. ВИДЕО. Все 24 гола Довбика за Жирону в сезоне Ла Лиги 2023/24
Испания
29 мая 2024, 20:35 |
744
3

ВИДЕО. Все 24 гола Довбика за Жирону в сезоне Ла Лиги 2023/24

Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

29 мая 2024, 20:35 |
744
3
ВИДЕО. Все 24 гола Довбика за Жирону в сезоне Ла Лиги 2023/24
ФК Жирона. Артем Довбик

26-летний украинский форвард каталонской «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24.

На счету украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

Пресс-служба «Жироны» опубликовала видео со всеми голами Довбика в кампании чемпионата Испании.

Артем также попал в символическую сборную элитного дивизиона Испании по версии Globe Soccer Awards.

ВИДЕО. Все 24 гола Довбика за Жирону в сезоне Ла Лиги 2023/24

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видео видео голов и обзор Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Ukraine
Не погано як для нашого хлопця.
Враховуючи тип нападника доля може скластись не дуже, потрібно працювати над фізухою та технікою.
Більша половина мячів забита головою, це благо що Лаліга, а не іший чемпіонат.
Техніка не дуже, без пластичності та фінтів, все дуже прямолінійно.
Стиль Жирони був заточений на навіси, де Артему звісно більш комфортніше на 2 поверсі з його атлетичною структурою та ростом.
Як тільки попаде в більш технічну команду де тренеру потрібно буде не "стовп" - ні гри, ні голів не буде, і це факт.
Потрібно бути дуже уважним при виборі наступної команди та тренера, а то карєра може піти на спад.
Чи вибирав би я собі такого нападника в команду, на запас як джокера з лавки - так, як пріоритет 3-4.
Дуже радію за Артема, дивився остані матчі, але присутнє хвилювання за його карєру враховуючи тип нападника. Типу щось Ярмоли і так далі, прада в Ярмоли техніка покраще буде.
Надіюсь все буде добре, час покаже.
Поточне положення - скоріше вдалий збіг обставин, так як рідко такі нападники стають №1 за сезон.
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