Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Ролан Гаррос
30 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.
В матче второго раунда 15-я сеяная украинка сразится с француженкой Диан Парри (№61 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Учидзима – Соболенко. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла 10 дней назад в Страсбурге.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Аной Богдан (№64 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№22 WTA).
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