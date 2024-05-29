Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда 15-я сеяная украинка сразится с француженкой Диан Парри (№61 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Учидзима – Соболенко. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла 10 дней назад в Страсбурге.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Аной Богдан (№64 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№22 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ