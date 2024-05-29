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  4. Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
29 мая 2024, 20:17 |
583
0

Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Ролан Гаррос

29 мая 2024, 20:17 |
583
0
Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда 15-я сеяная украинка сразится с француженкой Диан Парри (№61 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Учидзима – Соболенко. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла 10 дней назад в Страсбурге.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Аной Богдан (№64 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№22 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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