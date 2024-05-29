Сергій НАГОРНЯК: «Очень доволен подопечными. Мы настроены серьезно»

Сегодня, 29 мая, прошел первый матч раунда плей-офф за место в УПЛ. В игре между «Эпицентром» и «Вересом» была зафиксирована боевая ничья (1:1).

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Киеве:

«Очень доволен подопечными, которые четко придерживались установки. По большому счету, претензии только по одному игровому эпизоду, когда «Верес» уравнял ситуацию. Нашей обороне не хватало концентрации при розыгрыше стандартного положения.

По моему мнению, если бы при счете 1:0 свои моменты реализовали Даниил Кравчук и Сергей Стень, то все могло закончиться в пользу «Эпицентра». В конце концов, впереди повторный поединок, и только после него определится, кто начнет новый сезон в УПЛ. Мы серьезно настроены».