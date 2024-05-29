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  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Буковине надо усиливать все позиции»
Украина. Первая лига
29 мая 2024, 18:48 |
399
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Буковине надо усиливать все позиции»

Тренер «Буковины» – о работе клуба на трансферном рынке

29 мая 2024, 18:48 |
399
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Буковине надо усиливать все позиции»
ФК Буковина. Валерий Кривенцов

Новый главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов рассказал о планах клуба по комплектации состава:

– После заключительного матча сезона команду покинула большая группа игроков. Лично вы принимали участие в принятии этого решения?
– Мои пожелания учитывались. Скажем так, это было коллегиальное решение. Хочу отметить, что мне трудно было принимать решение, поскольку я не работал с этими игроками. При этом я высказал свое видение по каждому футболисту. У меня было время и возможности посмотреть все матчи «Буковины» за последний год. Я собрал информацию по каждому игроку. При этом, например, дозванивался его первому тренеру и расспрашивал о человеческих качествах футболиста. Меня интересовало все.

– Какие, по вашему мнению, позиции на поле нуждаются в усилении прежде всего? Можете рассказать кого из новичков можно ожидать в команде в ближайшее время?
– Надо усиливать все позиции. У нас остаются два сильных вратаря, но сезон длинный, поэтому мы будем искать третьего, а может даже и четвертого голкипера. Я хочу иметь серьезную конкуренцию на каждой позиции. Кто именно придет в команду – это вопрос времени. Сейчас не очень хочется забегать вперед, потому что со многими исполнителями ведутся переговоры. Этот процесс - достаточно сложный. Мы пока находимся в Первой лиге. Многие игроки хотят со мной работать, но они имеют определенный уровень и мне достаточно трудно их убедить играть не в элитном дивизионе. Но мы постараемся сделать так, чтобы команда была сильной.

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Олег Дидух Источник: ФК Буковина
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