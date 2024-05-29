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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 17:43 | Обновлено 29 мая 2024, 17:45
161
0

Главный тренер Миная: «Нашу команду в Украине полюбили»

Желько Любенович – о своем тренерском опыте в «Минае»

29 мая 2024, 17:43 | Обновлено 29 мая 2024, 17:45
161
0
Главный тренер Миная: «Нашу команду в Украине полюбили»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил свою работу на посту главного тренера «Миная» в нынешнем сезоне:

«Откровенно говоря, если бы до моего прихода в «Минай», мне кто-то бы сказал, что мне удастся добиться такого результата – я бы не поверил. Поэтому, я очень доволен. Очень. Нашу команду в Украине полюбили, много болельщиков появилось за пределами Закарпатья. И это действительно радует меня. Я чувствовал эту поддержку, видел ее проявление в комментариях. Мне писали об этом сторонники других команд. Я сам видел, как изменилось настроение наших болельщиков. Зимой было больше негатива, уныния. А даже после результата игры с «Кривбассом» я прочитал много комментариев с поддержкой. Это очень приятно.

Я впервые столкнулся с игровой схемой 3-5-2. Во время игровой карьеры мне не приходилось самому играть по такой схеме. Максимум – два матча так сыграли команды, цвета которых я защищал. Очень мало знал об этой схеме. Но не испугался. Изучал ее, играли по этой схеме и действительно она принесла нам самый большой «плюс» за эти полгода. Только мы в Украине играли по такой схеме, и соперникам трудно было против нас.

Считаю, что моя карьера пошла в правильном направлении. Повторюсь – несмотря на наш вылет в Первую лигу».

Ранее сообщалось о том, что «Минай» хочет продлить контракт с Любеновичем.

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Желько Любенович Минай Украинская Премьер-лига
Олег Дидух Источник: UA-Football
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