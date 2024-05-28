Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай хочет продлить контракт с главным тренером
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 18:46 |
270
1

Минай хочет продлить контракт с главным тренером

Мирослав Небесник – о будущем Желько Любеновича

28 мая 2024, 18:46 |
270
1
Минай хочет продлить контракт с главным тренером
УПЛ. Желько Любенович

Генеральный менеджер «Миная» Мирослав Небесник прокомментировал будущее главного тренера Желько Любеновича после вылета в Первую лигу:

«У него еще год контакта. Мы это предусмотрели еще когда заключали договор с Любеновичем — все понимали, что задачу будет выполнить трудно. Желько убедил нас с первых дней работы, что мы поступили правильно, подписав с ним контракт на полтора года.

Ну и такой небольшой инсайд – будем пробовать еще пролонгировать соглашение. То есть клуб заинтересован строить проект вокруг этого тренера. Но вы понимаете, какая ситуация в Украине и в футболе, учитывая последние события, связанные с беттингом и спонсорством. Загадывать заранее не хочется.

Но в планах есть продолжить сотрудничество с Желько, потому что мы нашли своего тренера, кажется».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с талантливым защитником
Интер может продать лучшего игрока сезона в Серии А
Опытный защитник покинул Минай
Желько Любенович Минай продление контракта
Олег Дидух Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Бокс | 28 мая 2024, 10:16 0
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют

Китайский боксер высказался о мегафайте

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28 мая 2024, 07:03 3
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Челси согласовал назначение Марески новым главным тренером
Футбол | 28.05.2024, 15:28
Челси согласовал назначение Марески новым главным тренером
Челси согласовал назначение Марески новым главным тренером
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
Футбол | 28.05.2024, 15:04
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Футбол | 27.05.2024, 21:35
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Минаю нужно было приголасить Любеновича раньше. Если бы в первом круге Минай начал набирать очки,то вполне возможно остался бы в УПЛ. Думаю у него всё получится. + им надо решить проблему с освн=ещением на стадионе,подогревом газона...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти заявил, что Лунин может пропустить финал ЛЧ. Что случилось?
Анчелотти заявил, что Лунин может пропустить финал ЛЧ. Что случилось?
27.05.2024, 12:19 14
Футбол
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
27.05.2024, 07:01 3
Бокс
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 43
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 8
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
26.05.2024, 19:55 9
Футзал
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
27.05.2024, 14:21 16
Футбол
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
28.05.2024, 00:16 2
Футбол
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем