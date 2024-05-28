Минай хочет продлить контракт с главным тренером

Генеральный менеджер «Миная» Мирослав Небесник прокомментировал будущее главного тренера Желько Любеновича после вылета в Первую лигу:

«У него еще год контакта. Мы это предусмотрели еще когда заключали договор с Любеновичем — все понимали, что задачу будет выполнить трудно. Желько убедил нас с первых дней работы, что мы поступили правильно, подписав с ним контракт на полтора года.

Ну и такой небольшой инсайд – будем пробовать еще пролонгировать соглашение. То есть клуб заинтересован строить проект вокруг этого тренера. Но вы понимаете, какая ситуация в Украине и в футболе, учитывая последние события, связанные с беттингом и спонсорством. Загадывать заранее не хочется.

Но в планах есть продолжить сотрудничество с Желько, потому что мы нашли своего тренера, кажется».