Букмекеры назвали фаворита финала Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина
Решающий матч еврокубкового турнира состоится 29 мая в 22:00 по Киеву
29 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2023/24 между командами «Олимпиакос» и «Фиорентина».
Поединок пройдет на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Букмекерские конторы выставили котировки на эту игру. Фаворитом является итальянский коллектив, на триумф которого можно поставить с коэффициентом 1.72, а на победу «фиалок» в основное время – 2.38.
Титул «Олимпиакоса» расценивается в 2.25, а на успех греческого клуба по итогам 90 минут котировки составляют 3.46. Ничья в основное время – 3.40.
Основные коэффициенты на финал Лиги конференций 2023/24 Олимпиакос – Фиорентина:
- Титул Фиорентины – 1.72
- Титул Олимпиакоса – 2.25
- Победа Фиорентины в основное время – 2.38
- Победа Олимпиакоса в основное время – 3.40
- Ничья в основное время – 3.40
- Обе команды забьют – 1.73
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