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Лига конференций
29 мая 2024, 17:13 |
795
0

Букмекеры назвали фаворита финала Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина

Решающий матч еврокубкового турнира состоится 29 мая в 22:00 по Киеву

29 мая 2024, 17:13 |
795
0
Букмекеры назвали фаворита финала Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина
Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2023/24 между командами «Олимпиакос» и «Фиорентина».

Поединок пройдет на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили котировки на эту игру. Фаворитом является итальянский коллектив, на триумф которого можно поставить с коэффициентом 1.72, а на победу «фиалок» в основное время – 2.38.

Титул «Олимпиакоса» расценивается в 2.25, а на успех греческого клуба по итогам 90 минут котировки составляют 3.46. Ничья в основное время – 3.40.

Основные коэффициенты на финал Лиги конференций 2023/24 Олимпиакос – Фиорентина:

  • Титул Фиорентины – 1.72
  • Титул Олимпиакоса – 2.25
  • Победа Фиорентины в основное время – 2.38
  • Победа Олимпиакоса в основное время – 3.40
  • Ничья в основное время – 3.40
  • Обе команды забьют – 1.73
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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