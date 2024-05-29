Букмекеры назвали фаворита финала Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина

29 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2023/24 между командами «Олимпиакос» и «Фиорентина».

Поединок пройдет на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили котировки на эту игру. Фаворитом является итальянский коллектив, на триумф которого можно поставить с коэффициентом 1.72, а на победу «фиалок» в основное время – 2.38.

Титул «Олимпиакоса» расценивается в 2.25, а на успех греческого клуба по итогам 90 минут котировки составляют 3.46. Ничья в основное время – 3.40.

Основные коэффициенты на финал Лиги конференций 2023/24 Олимпиакос – Фиорентина: