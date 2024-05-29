Оболонь – Левый Берег. Стали известны стартовые составы команды

Сегодня, 29 мая «Оболонь» в первом матчей плей-офф за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне в Киеве примет «Левый Берег». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопир

«Левый Берег»: Механив, Сидней, Слотюк, Самар, Спиваков, Дедух, Когут, Синица, Сухоручко, Астахов