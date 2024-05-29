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  4. Оболонь – Левый Берег. Стали известны стартовые составы команды
Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 17:03 |
614
0

Оболонь – Левый Берег. Стали известны стартовые составы команды

Противостояние за право сыграть в УПЛ

29 мая 2024, 17:03 |
614
0
Оболонь – Левый Берег. Стали известны стартовые составы команды
ФК Оболонь

Сегодня, 29 мая «Оболонь» в первом матчей плей-офф за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне в Киеве примет «Левый Берег». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопир

«Левый Берег»: Механив, Сидней, Слотюк, Самар, Спиваков, Дедух, Когут, Синица, Сухоручко, Астахов

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Оболонь Киев Левый берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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