Украина. Премьер лига29 мая 2024, 17:03 |
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Оболонь – Левый Берег. Стали известны стартовые составы команды
Противостояние за право сыграть в УПЛ
29 мая 2024, 17:03 |
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Сегодня, 29 мая «Оболонь» в первом матчей плей-офф за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне в Киеве примет «Левый Берег». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопир
«Левый Берег»: Механив, Сидней, Слотюк, Самар, Спиваков, Дедух, Когут, Синица, Сухоручко, Астахов
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