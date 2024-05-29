Ювентус дает 45 миллионов евро за звезду Аталанты

«Ювентус» сделал первое предложение «Атланте» по поводу трансфера полузащитника сборной Нидерландов Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

По его информации, «Ювентус» предложил 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. «Аталанта» требует за 26-летнего хавбека 60 миллионов.

«Ювентус» попытается сбить цену, включив в сделку одного из своих игроков. Наиболее вероятная кандидатуры – 19-летний центральный защитник Дин Хёйсен, который вторую половину нынешнего сезона провел в аренде в «Роме».

Ранее сообщалось об интересе к Компейнерсу со стороны «Ливерпуля».