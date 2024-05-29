Он вернется в Шахтер. Матч Кубка Либертадорес стал бенефисом Педриньо

Сегодня ночью по киевскому времени за океаном состоялся поединок шестого тура группы G Кубка Либердаторес между бразильским «Атлетико Минейро» и венесуэльским «Каракасом».

Победу отпраздновали хозяева поля – 4:0, а существенную помощь им в этом оказал 26-летний вингер Педриньо, который играет за «петушков» по Annexe 7 ФИФА, имея полноценный контракт с «Шахтером».

На 28-й минуте Педриньо замкнул ударом головой навес с левого фланга. На 61-й забил мощным выстрелом из-за пределов штрафной площади. На 90+3-й хавбек ассистировал звездному форварду «Атлетико Минейро» Халку, который установил окончательный счет на табло.

«Атлетико Минейро» завершил групповой этап на первом месте, набрав 15 очков в 6 поединках. Соперник «петушков» по плей-офф турнира пока не определен.

Для Педриньо три результативные действия в матче с «Каракасом» стали первыми в нынешнем сезоне за «петушков», в футболке которых он сыграл 9 официальных матчей.

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что летом донецкий клуб ждет возвращения Педриньо.