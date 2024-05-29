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  4. Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Лига чемпионов
29 мая 2024, 14:57 | Обновлено 29 мая 2024, 14:59
968
1

Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ

Украинец продолжает болеть

29 мая 2024, 14:57 | Обновлено 29 мая 2024, 14:59
968
1
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отсутствовал на очередной тренировке команды, которая состоялась сегодня, в среду 29 мая.

Это уже третий кряду пропуск занятия уроженцем Харьковской области. Сообщается, что Лунин, кка и прежде, болеет.

Напомним, в субботу, 1 июня, в Лондоне состоится финальная игра Лиги чемпионов, в которой на «Уэмбли» отношения выяснят мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти назвал клуб, в котором намерен завершить свою карьеру.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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APL
ніфіга він не хворіє, це все бабки, в стартовий склад не хочуть ставити от і видумали якусь причину, щоб потім критики не було
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