Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отсутствовал на очередной тренировке команды, которая состоялась сегодня, в среду 29 мая.

Это уже третий кряду пропуск занятия уроженцем Харьковской области. Сообщается, что Лунин, кка и прежде, болеет.

Напомним, в субботу, 1 июня, в Лондоне состоится финальная игра Лиги чемпионов, в которой на «Уэмбли» отношения выяснят мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти назвал клуб, в котором намерен завершить свою карьеру.