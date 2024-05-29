Лига чемпионов29 мая 2024, 14:57 | Обновлено 29 мая 2024, 14:59
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Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Украинец продолжает болеть
29 мая 2024, 14:57 | Обновлено 29 мая 2024, 14:59
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отсутствовал на очередной тренировке команды, которая состоялась сегодня, в среду 29 мая.
Это уже третий кряду пропуск занятия уроженцем Харьковской области. Сообщается, что Лунин, кка и прежде, болеет.
Напомним, в субботу, 1 июня, в Лондоне состоится финальная игра Лиги чемпионов, в которой на «Уэмбли» отношения выяснят мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».
Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти назвал клуб, в котором намерен завершить свою карьеру.
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Комментарии 1
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ніфіга він не хворіє, це все бабки, в стартовий склад не хочуть ставити от і видумали якусь причину, щоб потім критики не було
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