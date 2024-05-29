Украина. Премьер лига29 мая 2024, 14:34 |
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Эпицентр – Верес. Стали известны стартовые составы команд
Команды играют за право участия в УПЛ
29 мая 2024, 14:34 |
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Сегодня, 29 мая перволиговый «Эпицентр» (Каменец-Подольский) в Киевской области на арене «Левый берег» в первом матче плей-офф за право сыграть в следующем сезоне УПЛ примет представителя элиты, «Верес» из Ровно. Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Эпицентр»: Чернобай, Мороз, Григоращук, Крыстин, Климец, Липовуз, Миронюк, Беженар, Стень, Бендера, Кравчук
«Верес»: Когут, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Кухарук, Яго, Шастал, Дахновский, Мрвальевич
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