Эпицентр – Верес. Стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 29 мая перволиговый «Эпицентр» (Каменец-Подольский) в Киевской области на арене «Левый берег» в первом матче плей-офф за право сыграть в следующем сезоне УПЛ примет представителя элиты, «Верес» из Ровно. Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Эпицентр»: Чернобай, Мороз, Григоращук, Крыстин, Климец, Липовуз, Миронюк, Беженар, Стень, Бендера, Кравчук

«Верес»: Когут, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Кухарук, Яго, Шастал, Дахновский, Мрвальевич