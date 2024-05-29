ЧИКИНЬО: «Мы будем играть с собственной игровой философией»

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Чикиньо поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций 2023/24 против итальянской «Фиорентины»:

«Мы выходим на матч с той же энергией, с которой играли против «Астон Виллы». Мы знаем, что это будет другая игра против не менее сильной команды. У нас есть своя философия игры, и мы применим ее для победы.

Мы постоянно растем как команда с момента прихода тренера Мендилибара. Мы значительно улучшились, наша игра изменилась с тех пор, как он реализовал свои идеи. Все видят, что мы совершенствуемся с каждым матчем, ментально, физически и как команда. На этом этапе сезона мы стали более зрелыми».

Матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.