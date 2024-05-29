Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов

Народный артист Украины Богдан Бенюк поделился мнением относительно бронирования футболистов профессиональных команд Украины от мобилизации.

– Как вы считаете, нужно ли бронировать всех профессиональных украинских футболистов от мобилизации?

– Сейчас идет много дискуссий по этому поводу, не только за футболистов, но и за артистов. Я думаю, тот, кто чувствует сам идет на фронт и делает свое дело. Воюют и футболисты, и артисты. Война продолжается и мобилизоваться будут все внутренние резервы, чтобы мы одержали победу в этой непростой войне.

В Украине много лиг и огромное количество команд, поэтому всех забронировать - это будет неправильно. О топовых спортсменах речь не идет. Они приносят славу Украины в мире. Каждый игрок сам решает, как ему лучше всего себя проявить, чтобы его называли защитником Украины. Я считаю, что те игроки, которые хорошо играют в футбол, будут хорошо и воевать.

Но не все могут быть на передке и стрелять во врага, это могут сделать только мужественные люди. И если это делает артист или футболист, то ему двойное уважение.

Вот недавно прочитал, что наш баскетболист пытался незаконно выехать из Украины. Но хорошо, что такие люди проявляются и мы можем судить их по их поступкам.

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