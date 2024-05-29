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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 12:31 | Обновлено 29 мая 2024, 12:57
317
0

Депутат ВР назвал лучшего игрока УПЛ и лучшего легионера Украины

Алексей Гончаренко – об итогах завершившегося клубного сезона

29 мая 2024, 12:31 | Обновлено 29 мая 2024, 12:57
317
0
Депутат ВР назвал лучшего игрока УПЛ и лучшего легионера Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко поделился мнением относительно лучшего футболиста и легионера Украинской Премьер-лиге, а также выбрал лучшего украинского легионера.

«Я вижу огромный прогресс у Георгия Судакова, поэтому назвал бы его лучшим игроком. Он действительно топ-футболист.

Лучший иностранный футболист в УПЛ? Если честно, очень сложно ответить на этот вопрос. Как по мне очень классные украинские игроки, из легионеров - группа новых бразильцев «Шахтера», но о лучшем говорить пока рано.

Лучший украинский легионер? Довбик, Цыганков, Зинченко, Мудрик, Забарный, Миколенко. Да все крутые! Но мой выбор - Лунин. Он выиграл конкуренцию у самого дорогого голкипера мира Кепы и вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов. Кто бы о таком еще год назад мог подумать? Браво, Андрей!», - рассказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что «Реал» благодаря Лунину завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба.

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Андрей Лунин Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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