Депутат ВР назвал лучшего игрока УПЛ и лучшего легионера Украины

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко поделился мнением относительно лучшего футболиста и легионера Украинской Премьер-лиге, а также выбрал лучшего украинского легионера.

«Я вижу огромный прогресс у Георгия Судакова, поэтому назвал бы его лучшим игроком. Он действительно топ-футболист.

Лучший иностранный футболист в УПЛ? Если честно, очень сложно ответить на этот вопрос. Как по мне очень классные украинские игроки, из легионеров - группа новых бразильцев «Шахтера», но о лучшем говорить пока рано.

Лучший украинский легионер? Довбик, Цыганков, Зинченко, Мудрик, Забарный, Миколенко. Да все крутые! Но мой выбор - Лунин. Он выиграл конкуренцию у самого дорогого голкипера мира Кепы и вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов. Кто бы о таком еще год назад мог подумать? Браво, Андрей!», - рассказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что «Реал» благодаря Лунину завершил сезон у Ла Лиге с рекордом клуба.