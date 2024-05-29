Ига Свёнтек – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Ролан Гаррос
29 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.
В матче второго раунда полька сразится проти экс-первой ракетки мира из Японии Наоми Осаки (№134 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Де Йонг – Алькарас. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Яной Фетт (№135 WTA) или Марией Боузковой (№42 WTA).
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