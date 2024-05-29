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  4. Ига Свёнтек – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
29 мая 2024, 13:32 |
499
0

Ига Свёнтек – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Ролан Гаррос

29 мая 2024, 13:32 |
499
0
Ига Свёнтек – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

29 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда полька сразится проти экс-первой ракетки мира из Японии Наоми Осаки (№134 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Де Йонг – Алькарас. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Яной Фетт (№135 WTA) или Марией Боузковой (№42 WTA).

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смотреть онлайн Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024 Наоми Осака
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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