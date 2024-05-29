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  4. Константинис ЦОЛАКИС: «Мы заслуженные финалисты»
Лига конференций
29 мая 2024, 13:04 |
84
0

Константинис ЦОЛАКИС: «Мы заслуженные финалисты»

Вратарь «Олимпиакоса» поделился ожиданиями от финального матча против «Фиорентины»

29 мая 2024, 13:04 |
84
0
Константинис ЦОЛАКИС: «Мы заслуженные финалисты»
УЕФА. Константинис Цолакис

Вратарь греческого «Олимпиакоса» Константинис Цолакис поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций 2023/24 против итальянской «Фиорентины»:

«Наше единственное преимущество над «Фиорентиной» заключается в том, что мы уже играли на этом стадионе ранее и что на нашей стороне будет больше болельщиков. У «Фиорентины» есть преимущество в виде опыта финала прошлого сезона. Но как только матч начинается, ничто не имеет значения – только то, что происходит на поле.

Для этого финала психологическая подготовка важнее физической. Команда, которая будет лучше подготовлена психологически, будет претендовать на трофей.

Чтобы попасть в финал, мы должны были устранить большие команды. Легким путем не пройдешь. Мы заслуженные финалисты. Единственное, что осталось – выложиться на 100% в финале.

Это финал, поэтому в меню может быть и дополнительное время, и серия пенальти. Мы проанализировали все, что можно знать о «Фиорентине», включая их пенальтистов».

Матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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